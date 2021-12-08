В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки произошло 57 дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Кризисную ситуацию на улицах города активно обсуждают в Сети. В частности, пользователи сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в качестве причин аварий указали отвратительную уборку дорог от снега и наледи — водители просто не справляются с управлением из-за этого.

За прошедшую неделю, сопровождающуюся непогодой из-за циклонов, чиновники из Смольного так и не наладили качественный контроль за работой дорожных служб. Из-за неубранных дорог автовладельцы вынуждены стоять в девятибалльных пробках.

Горожане убеждены, что причиной коллапса стала некачественная и несвоевременная уборка дорог службами ЖКХ. Хотя губернатор Александр Беглов еще в октябре отрапортовал о полной готовности города к зиме.

Сегодня, 8 декабря, ответственные ведомства вывели на улицы Петербурга только 113 единиц спецтехники. Ранее чиновники Смольного подверглись резкой критике со стороны активистов из общественного движения «Молодой Петербург» за неготовность к наступившей зиме.