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Профильные комитеты Смольного не смогли реализовать инвестиционный план на 2021 год. Сообщается, что лишь по четырем из 45 инвестиционных проектов подписали предварительные соглашения.

Среди нереализованных проектов – реконструкция Боткинской больницы, о планах на которую губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал еще в 2019 году, однако до сих пор проект не сдвинулся с мертвой точки. Также ожидают реконструкции около 7 тысяч зданий, треть из них – памятники культурного наследия.

Ожидалось, что средства на ремонт появятся благодаря программе «рубль за метр», однако она не привлекла инвесторов из-за жестких бюрократических условий.

Многие эксперты отмечают, что ответственность за провал программы лежит на вице-губернаторе Максиме Соколове, который курирует комитет по инвестициям. По их мнению, из-за непродуманных действий комитета Петербург потерял четыре позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности, заняв в нём восьмое место.

На данный момент для реализации крупных инфраструктурных проектов коминвест планирует взять деньги в кредит у федерального центра, что усилит кредитную нагрузку на бюджет города. Только на строительство запланированных станций метро городской администрации придется запросить более 200 миллиардов рублей.

Несмотря на ухудшение инвестиционного климата в городе из-за неэффективности чиновничьего аппарата, Александр Беглов не планирует проводить кадровые перестановки и искать более результативных управленцев для исправления ситуации. По версии СМИ, это объясняется желанием губернатора сформировать вокруг себя круг лояльных чиновников и руководителей комитетов.

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