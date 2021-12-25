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Каток близ разрушающегося Конюшенного ведомства открыли в Санкт-Петербурге. Смольный вложил 87 млн рублей из городского бюджета в площадку для отдыха, в то время как само историческое здание нуждается в реконструкции.

Ледовый каток, сцена для выступления и павильоны расположены на территории для отдыха. Площадку разместили на месте парковки, которая также использовалась для проезда к Марсову полю и набережной реки Мойки. Теперь водители вынуждены искать новый объект и место, где оставить свои авто.

Кроме того, общественники задаются и другим вопросом. Работами по обустройству катка занималась автономная некоммерческая организация дополнительного образования детей «Школа фигурного катания Елены Бережной», которой выдали субсидию в Смольном. Однако сведений том, как школа выиграла конкурс, в открытом доступе нет.

Журналисты также не уверены в безопасности нового катка. Площадка для отдыха находится рядом с обветшалым Конюшенным ведомством, фасады которого могут обрушиться в любую минуту. Градозащитники требовали от Смольного заняться реконструкцией объекта исторического наследия, однако здание по-прежнему стоит заброшенным. Муниципальные депутаты подали коллективный иск на губернатора Александра Беглова и профильные ведомства в связи с бездействием в отношении Конюшенного ведомства.

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