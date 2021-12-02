Общественный транспорт Петербурга в Новый год будет работать по графику обычного выходного дня. Об этом сообщил председатель комитета по культуре Федор Болтин. Смольный не стал договариваться с перевозчиками на фоне отмены праздничных мероприятий.

Как компенсация отсутствия традиционных гуляний на Дворцовой площади большим количеством украшений в городе.

«У нас почти четыре тысячи элементов декора. Мы особое внимание уделили отдаленным районам», — сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Петербуржцы выразили недовольство, что администрация губернатора Александра Беглова лишила их не только традиционного мероприятия в центре города, но и возможности посетить родных и близких в новогоднюю ночь. Следует отметить, что власти Москвы в честь праздника организуют на Красной площади салют, концерт, катание на льду и красочное лазерное шоу.