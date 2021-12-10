читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ноябрьский «МедиаИндекс» губернатора Петербурга Александра Беглова в системе мониторинга «Медиалогия» увеличился на 8 тысяч пунктов в сравнении с октябрем.

Экспертное сообщество увидело в этом факте искусственную накрутку положительных отзывов в медийном пространстве. Примечательно, что к этому может быть причастен Смольный.

Согласно мониторингу и анализу СМИ и соцмедиа «Медиалогия», в обновленном рейтинге глав российских регионов губернатор Александр Беглов находится на третьем месте с «МедиаИндексом» 147 618,9. Прошлый показатель был равен 139 614,9. Другими словами, «МедиаИндекс» Беглова поднялся на 8 004 пункта.

При этом, фамилия Беглова не сходила с информационной повестки фактически на протяжении всего ноября, и эта тенденция продолжается и по сей день. Причем фамилия петербургского губернатора упоминается исключительно в негативном контексте.

Причиной публикаций стали неэффективная работа Смольного, отсутствие решений проблем города, ухудшившаяся экономическая ситуация, неготовность чиновников к зиме, провальная кампания по вакцинации населения. Логично, что на этом фоне Смольному пришлось нанять ботов, чтобы усилить активность по накрутке положительных отзывов о деятельности градоначальника и чиновников.

Чашу терпения горожан и общественности переполнила ситуация с несвоевременной и некачественной работой по уборке города от снега.

Поэтому Смольный вынужден активизировать ботов для защиты чиновников и лично губернатора Беглова при помощи фейковых комментариев о якобы эффективной работе администрации и коммунальщиков.

В пользу искусственного происхождения подобных хвалебных статей говорит тот факт, что тексты написаны как под копирку и сопровождены одинаковыми фотографиями.

Истинные показатели рейтинга Беглова намного ниже, более того они стабильно снижаются со стремительной скоростью.

По версии Агентства политических и экономических коммуникаций, Беглов значится только 68 в рейтинге 100 политиков России. К тому же рейтинговые ресурсы по исследованию общественного мнения фиксируют низкий уровень доверия к губернатору Петербурга из-за провальной политики управления городом.

Вам может понравиться

Арбитражный суд не стал рассматривать иск акционера «Метростроя» к правительству Петербурга по формальным причинам

В арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области по формальным основаниям отказали в рассмотрении иска акционеру «Метростроя». В суде, состоявшемся 6 декабря, в роли истца против «Дирекции транспортного строительства» выступил владелец

Opex360: Китай обходит Великобританию и Россию в топ-100 крупнейших компаний-производителей оружия

Французский военный портал Opex360 сообщил главные показатели нового ежегодного глобального рейтинга 100 крупнейших компаний-производителей вооружений, который составляет Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI). Перевод основных положений публикации представлен изданием

Правительство РФ выделит 14 млрд рублей на выплаты неполным семьям

Михаил Мишустин, глава российского кабмина, сообщил, что на выплаты родителям, воспитывающим детей в одиночку, будет направлено еще 14 миллиардов рублей. Согласно его словам, соответствующие выплаты предназначены неполным семьям, где воспитываются
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 декабря – переменная облачность, до -11 °C | город Мытищи: погода, 10 декабря – ясно, до -11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 декабря – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 декабря – облачно с прояснениями, до 6 °C | Королев: погода, 10 декабря – пасмурно, до 4 °C | Подольск: погода, 10 декабря – ясно, до -12 °C | Армавир: погода, 10 декабря – переменная облачность, до 11 °C |