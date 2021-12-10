Ноябрьский «МедиаИндекс» губернатора Петербурга Александра Беглова в системе мониторинга «Медиалогия» увеличился на 8 тысяч пунктов в сравнении с октябрем.

Экспертное сообщество увидело в этом факте искусственную накрутку положительных отзывов в медийном пространстве. Примечательно, что к этому может быть причастен Смольный.

Согласно мониторингу и анализу СМИ и соцмедиа «Медиалогия», в обновленном рейтинге глав российских регионов губернатор Александр Беглов находится на третьем месте с «МедиаИндексом» 147 618,9. Прошлый показатель был равен 139 614,9. Другими словами, «МедиаИндекс» Беглова поднялся на 8 004 пункта.

При этом, фамилия Беглова не сходила с информационной повестки фактически на протяжении всего ноября, и эта тенденция продолжается и по сей день. Причем фамилия петербургского губернатора упоминается исключительно в негативном контексте.

Причиной публикаций стали неэффективная работа Смольного, отсутствие решений проблем города, ухудшившаяся экономическая ситуация, неготовность чиновников к зиме, провальная кампания по вакцинации населения. Логично, что на этом фоне Смольному пришлось нанять ботов, чтобы усилить активность по накрутке положительных отзывов о деятельности градоначальника и чиновников.

Чашу терпения горожан и общественности переполнила ситуация с несвоевременной и некачественной работой по уборке города от снега.

Поэтому Смольный вынужден активизировать ботов для защиты чиновников и лично губернатора Беглова при помощи фейковых комментариев о якобы эффективной работе администрации и коммунальщиков.

В пользу искусственного происхождения подобных хвалебных статей говорит тот факт, что тексты написаны как под копирку и сопровождены одинаковыми фотографиями.

Истинные показатели рейтинга Беглова намного ниже, более того они стабильно снижаются со стремительной скоростью.

По версии Агентства политических и экономических коммуникаций, Беглов значится только 68 в рейтинге 100 политиков России. К тому же рейтинговые ресурсы по исследованию общественного мнения фиксируют низкий уровень доверия к губернатору Петербурга из-за провальной политики управления городом.