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Западные СМИ обратили внимание на заявления Владимира Путина, российского лидера, произнесенные им в рамках пресс-конференции и касающиеся украинского вопроса, и по-своему интерпретировали их.

Западные журналисты назвали высказывания Путина эмоциональными и не согласились с некоторыми его словами. К примеру, на канале NBC отметили, что современная Украина не была создана Владимиром Ленином, отметив, что президент РФ имеет «агрессивный взгляд на исторические факты». В информагентстве Guardian посчитали, что Москва продолжит вмешиваться в дела Киева, назвав проект договора по гарантиям безопасности угрозой.

В CNN при этом обеспокоены словами главы российского государства о том, что идут совместные с КНР разработки в области гиперзвукового вооружения. Дело в том, что Вашингтон сейчас находится в состоянии «холодного противостояния» с Пекином, поэтому подобные известия вызывают тревогу у американцев.

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