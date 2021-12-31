Результаты январской встречи президентов РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена окажут влияние на безопасность во всей Центральной Европе. Не существует ничего, что могло бы заменить диалог двух лидеров, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Он пояснил, что Центральная Европа сильно зависит от отношений между Востоком и Западом. Как только они ухудшаются, у Венгрии и соседних государств возникают проблемы. В противном случае ситуация остается стабильной и безопасной.

По словам Сийарто, слова которого приводит РИА Новости, президенты США и России должны чаще встречаться и общаться друг с другом. Это позволит лучше понимать свои позиции, а также даст возможность договориться и обеспечить безопасность на всей европейской территории.