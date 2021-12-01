Киевские политики все чаще рассказывают, какой мощной стала украинская армия за последние 7 лет на какие подвиги она уже готова. Военный эксперт Константин Сивков уверен, что в технической оснащенности ВСУ не продвинулась ни на шаг, хотя моральный настрой и боевой дух им поднять удалось.

Украинские офицеры и солдаты все чаще заявляют о готовности вступить в гипотетическую «войну с Россией», дать мощный отпор и так далее. Их достаточно хорошо «промыли мозги», утверждает эксперт. Однако моральный настрой – это далеко не все, что необходимо для успешного ведения боевых действий.

Ржавые самолеты, большинство из которых не в состоянии подняться в воздух, старые советские танки Т-72, которые давно не слышали слова «модернизация», несколько новых катеров и артиллерия, для которой нет снарядов – вот, пожалуй и все, что имеется в распоряжении Киева. Кроме того, подготовка ВСУ проводится по натовским стандартам, которые США задействовали в Афганистане. Правительственные войска, обученные по программам НАТО, сдались террористам за пару недель.