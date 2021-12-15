Украинская армия не настолько слаба, чтобы ВС РФ смогли разгромить ее за полчаса, уверен военный эксперт Константин Сивков. Так он прокомментировал высказывание ветерана американского корпуса морской пехоты Роберта Ли, который ответ 30 минут на капитуляцию Киева.

Сивков не отрицает, что РФ имеет возможность оперативно одержать победу в случае гипотетического конфликта с Украиной. Однако 30 минут на это будет очень мало.

Сейчас на Донбассе находится 175 тысяч человек, поэтому получаса будет очень мало даже для проведения огневой подготовки, не говоря уже о разгроме. Чтобы загнать их в котел потребуется не меньше двух дней. Потом еще около недели будут идти бои до момента, пока Киев не выбросит белый флаг.

Если же этого не произойдет, уничтожение столь крупной военной группировки займет не меньше двух недель.

Сивков напомнил, что РФ не собирается нападать на Украину, однако вероятность конфликта все же остается высокой. Потому что если Киев начнет полномасштабное наступление на Донбасс, Москва просто не сможет не вмешаться в это вооруженное столкновение.