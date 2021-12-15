Границы самопровозглашенных республик Донбасса могут сдвинуться до самого Приднестровья, а Украина перестанет существовать вообще. Такой сценарий развития событий описал военный эксперт Константин Сивков. Он оговорился, что подобное может произойти только при одном условии.

Если Киев перейдет в наступление на Донбассе, России придется действовать одним из трех методов. Первый – это полное невмешательство, при котором Украина снова возьмет под контроль Донецку и Луганскую республики.

Второй сценарий – это лишь ограниченное вмешательство Москвы, при котором она изгонит с Донбасса ВСУ, но не станет даже переходить границу с Украиной.

При третьем варианте развития событий ВСУ будут разгромлены, а Москва пойдет гораздо дальше и поможет ДНР и ЛНР значительно расширить свои территории. В этом случае РФ остановится только у Приднестровья, чтобы стереть Украину с карты.