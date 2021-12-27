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Американскому патрулю в очередной раз не удалось проникнуть на территорию города Телль Тамр в сирийской провинции Хасака, сообщило информационное агентство SANA. Журналисты рассказали, что колонну заблокировали правительственные силы страны.

На этот раз им не пришлось даже угрожать американским военнослужащим оружием. Те, завидев бойцов правительственных сил, сами изменили курс и уехали в другую сторону, не попытавшись прорваться в населенный пункт.

Напомним, что Соединенные Штаты в 2015 году по собственной инициативе вошли в САР и оказывают поддержку Сирийским демократическим силам (СДС), контролирующим провинции Ракка, Хасака и Дейр эз-Зор. Власти страны называют пребывание военного контингента США на своей территории оккупацией. Американские патрули часто забрасывают камнями местные жители, которые не хотят видеть их на своей земле.

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