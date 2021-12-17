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Американские военные в очередной раз попытались «проскочить» в сирийскую провинцию Эль-Хасеке, но получили серьезный отпор от правительственных сил и вооруженных камнями местных жителей.

На этот раз для проникновения в регион американцы пошли на хитрость. У блокпоста, расположенного рядом с населенным пунктом Дамхия, они вклинились в колонну дальнобойщиков. Однако 5 американских бронетранспортеров было сложно не увидеть среди грузовиков.

Первыми военную колонну США атаковали местные жители. Они забросали броневики камнями, вынудив их прекратить движение. Затем правительственные войска провели краткую разъяснительную работу с американцами. Они напомнили, что подобные прорывы, которые иногда сопровождаются сбросом с вертолетов дымовых шашек, недопустимы. После этого бронетранспортеры покинули блокпост.

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