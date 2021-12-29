Шведские истребители Saab JAS 39 Gripen приблизились на опасное расстояние к российским кораблям «Королев» и «Минск» и отработали удары по ним. Подтверждение этой информации поступило из Минобороны скандинавского государства, опубликовавшего в Сети соответствующие фотографии.

На снимках запечатлен момент приближения самолетов к российским кораблям. По мнению экспертов, это была чистой воды провокация – пилоты истребителей пытались вынудить БДК продемонстрировать ответную реакцию.

Швеция, которая не входит в Североатлантический альянс, в последнее время все агрессивнее действует против России. Помимо неподдающихся логике заявлений о возможном «нападении РФ на Швецию», она устраивает такие вот провокации, которые когда-нибудь вполне могут завершиться трагично.

На этот раз для Стокгольма все обошлось, но никто не может гарантировать, что во время следующей провокации Москва не решит жестко ответить на подобные действия.