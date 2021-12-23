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На расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, в котором принимал участие глава государства Владимир Путин, министр Сергей Шойгу сообщил, чем Россия будет отвечать на военные угрозы Запада.

Он отметил, что доля современного оружия в ядерной триаде достигла рекордных 89 процентов, что обеспечивает эффективное сдерживание потенциального противника. Страну прикрывает из космоса система «Купол», а основу триады составляют МБР «Ярс», подводные лодки «Борей» и модернизированные стратегические бомбардировщики.

Кроме того, Шойгу напомнил о наличии в распоряжении РФ гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Авангард». В настоящий момент сформирован полк истребителей МиГ-31К, которые являются пока единственными носителями «Кинжалов». Также в следующем году на вооружение поступят боезаряды «Циркон» надводного базирования.

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