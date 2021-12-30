Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко признал наличие серьезных проблем в украинской энергосистеме, пишет РИА Новости. Журналисты отмечают, что по мнению чиновника, в феврале Киев будет вынужден прекратить транзит голубого топлива в Европу.

Несмотря на многочисленные предупреждения о недостатке газа, Витренко всю осень оптимистично заявлял, что такой проблемы не существует и Киев выполнит все свои обязательства перед партнерами. Ближе к зиме он заговорил о том, что промышленным предприятиям придется закупать топливо по рыночной цене, а на нужды населения его все-таки хватит. Сейчас оказалось, что ситуация выглядит совсем не так оптимистично.

После заявления Витренко о проблемах, которое заодно раскрыло факт отбора Киевом газа из трубы для собственных нужд, эксперты ОГТСУ провели свое исследование. И выяснили, что уже к февралю транзит может быть остановлен из-за отсутствия средств на закупку голубого топлива. Поэтому к концу зимы с проблемами столкнется уже Европа.