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Сербский лидер Александр Вучич анонсировал получение армией страны обновленных российских комплексов «Панцирь-С1М». Он заявил, что средства ПВО являются сейчас наиболее эффективным оружием для защиты государства.

По словам Вучича, в распоряжении Сербии уже имеется две батареи ЗРПК «Панцирь-С1». На днях должна поступить еще одна, но это самые новые комплексы, которые модернизированы российскими конструкторами. Также президент отметил, что обороноспособность страны существенно повысилась за последнее время.

«Что у нас есть сейчас и чего не было раньше? У нас не было „Панциря“, „Корнетов“, у нас был один МиГ-29, который не всегда взлетал, сейчас у нас 14 серьезных истребителей МиГ-29 поколения 4+. Раньше у нас было в резерве четыре бомбардировщика „Орао“, сейчас у нас их 10, и работаем еще над 4+4, чтобы было 18. Но сильнее всего укрепляет ПВО» – рассказал Вучич.

За последние три года Сербия получила от России вертолеты Ми-17В-5 и Ми-35М, тридцать БРДМ-2МС, три десятка танков Т-72МС и 6 истребителей МиГ-29. И это не считая уже трех батарей зенитно-ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».

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