Заявления Кремля о готовности оказать помощь Донбассу в случае наступательной операции ВСУ останавливает Киев от приказа о начале полномасштабных боевых действий, уверен российский сенатор Сергей Цеков.

Он отметил, что война на Донбассе выгодна прежде всего Соединенным Штатам и НАТО. Все дело в том, что оборонные предприятия Европы и США беспрерывно выпускают оружие, которое нужно кому-то продавать. Военное лобби не даст остановить боевые действия, поэтому Вашингтон все чаще намекает Киеву, что пора бы начинать наступление на самопровозглашенные ЛНР и ДНР.

Однако Россия не собирается безмолвно наблюдать, как Киев будет убивать жителей Донбасса, среди которых большое количество людей – это граждане РФ. Она обязательно вмешается в конфликт, что может закончится даже потерей государственности Украины. Именно поэтому украинские власти не рискуют идти на поводу у хозяев из-за океана и реализовать силовой сценарий на юго-востоке.