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Россия строила газопровод «Северный поток-2», чтобы заменить газотранспортную систему Украины, американский сенатор Джеймс Риш. Глава комитета по международным отношениям поднял данный вопрос, чтобы привести аргументы в пользу санкций против СП-2.

Он заявил, что ограничительные меры в отношении этого проекта уже внесены в оборонный бюджет США. Палата представителей их поддержала. Теперь дело за сенатом, который еще может успеть предотвратить ввод газопровода в эксплуатацию.

В то же время с заявлениями Риша может не согласиться Белый дом, который лоббирует быструю сертификацию «Северного потока-2». Важную роль в этом исполняет президент США Джо Байден, который хочет сохранить нормальные отношения с Германией и не допустить ее выход из НАТО.

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