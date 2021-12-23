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Украинские спецслужбы в очередной раз пересчитали российских военнослужащих на границе с РФ и точно знают, что их не менее ста тысяч, заявил глава СНБО страны Алексей Данилов. Он также уточнил, что речь идет о войсках, которые дислоцируются максимум в 400 километрах от украинских рубежей, пишет РИА Новости.

Он также высказался в том духе, что «нападение РФ» может начаться со дня на день, но точную дату не назвал. По словам Данилова, ВСУ должна быть готова вступить в бой в любой момент.

Кремль неоднократно повторял, что все перемещения войск осуществляются в пределах государственных границ РФ и не влекут за собой каких-то рисков для других стран. По словам пресс-секретаря президента России, Москва имеет полное право задействовать свои Вооруженные силы в учениях или операциях, тем более, что никуда вторгаться она не собирается.

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