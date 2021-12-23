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Провокации с химическим оружием – это уже традиционная тактика действий Соединенных Штатов. Но с Россией у них такой номер не пройдет, уверен политолог Евгений Сатановский. Так он прокомментировал заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о возможной химической атаке наемников США на Донбассе.

Эксперт напомнил, что США «обкатали» схему с провокацией в Сирии. На Донбассе американские наемники могут попытаться обвинить ополчение в применении химического оружия и поднять новую волну возмущений «российской агрессией» в западных СМИ.

Однако сейчас США вряд ли будут рисковать и устраивать провокацию. Российская разведка своевременно обнаружила подготовку химического оружия и установила факт наличия на Донбассе наемников из американской ЧВК. Теперь Вашингтону придется сворачивать операцию.

«У нас очень серьезно с этим направлением работает разведка. У современных средств наблюдения есть такая возможность. Шойгу, когда что-то говорит, ему я верю на 100%», — отметил политолог, не сомневаясь в достоверности информации о возможной провокации.

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