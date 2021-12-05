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Президент Турции Тайип Эрдоган имеет полное право переименовать бренд возглавляемого ним государства, уверен политолог-востоковед Евгений Сатановский. Он пояснил, что многие государства уже сделали это, так как предпочитают называть себя так, как нравится им, а не третьим странам.

Так эксперт прокомментировал изменение давно известного бренда «Turkey» на «Turkiye». По его словам, в действиях Эрдогана можно обнаружить попытки вернуть историческую преемственность, что совсем неплохо.

Сатановский напомнил, что весь мир давно уже привык к бренду «Шри-Ланка», который раньше был «Цейлоном», а также к Китаю вместо China и Мьянме вместо Бирмы. То же самое произойдет и с Турцией, поэтом заострять на этом внимание и предъявлять Эрдогану какие-то претензии.

Напомним, что указ о переименовании президент Турции подписал 4 декабря. Теперь название страны не будет переводиться на английский язык, как «индейка». Кроме того, наименование Turkiye больше отражает ценности и культуру турецкого государства.

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