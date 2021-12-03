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Российские Вооруженные силы в настоящий момент являются гораздо сильнее и эффективнее, чем в конце 90-х годов прошлого столетия и начале нулевых. Глава Минобороны Сергей Шойгу и Герасимов гоняет военные подразделения на учениях так, как «их мало кто гоняет», заявил политолог Евгений Сатановский.

Он также отметил, что тренировки не должны быть напрасными. Выучка бойцов, которой они добиваются на учениях, не слишком-то сегодня и востребована.

По словам эксперта, некоторые выступают за радикальное сокращение ВС. Особенно мечтают об их исчезновении министерства финансов и экономики, так как армия является весьма крупной статьей расходов. Сатановский отмечает, что сам он подобные разговоры не поддерживает. Он призвал не допустить сокращения расходов на оборону, а также исчезновения ВС с экранов радаров.

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