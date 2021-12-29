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Российские комплексы РЭБ принудительно посадили сразу несколько натовских самолетов над Балтикой и Сирией, пишет портал Avia.Pro. Авторы публикации поясняют, что оба инцидента произошли 4 года назад и нашли официальное подтверждение в Минобороны США.

В Пентагоне заявили, что сразу два самолета, которые намеревались устроить провокацию у Калининградской области РФ над Балтийским морем, были вынуждены вернуться на свои базы. Причем после посадки были обнаружены серьезные проблемы с работоспособностью системы навигации, которые могли возникнуть только в результате мощного РЭБ-удара.

Практически такая же ситуация возникла и в небе над Сирией. Самолет ВВС США с огромным трудом дотянул до аэродрома постоянного базирования с отказавшими системами управления. При этом сообщается, что он вполне мог упасть из-за воздействия неизвестного комплекса радиоэлектронной борьбы.

Напомним, что ранее сообщалось об американском самолете-разведчике Boeing RC-135W, устроившем провокацию неподалеку от Керченского пролива.

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