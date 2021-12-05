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Начиная с 1 января грядущего года, на территории РФ начнут действовать новые правила по начислению пенсионных выплат пожилым гражданам.

Главным нововведением станет невозможность кредитных организаций забирать часть пенсии у пожилого должника, если он был признан банкротом. Сейчас они могут это делать при наличии соответствующих судебных листов. Наследники получат также возможность претендовать на пенсию родственника, если тот не успел получить ее при жизни. Для этого необходимо будет отправить заявление в ПФР.

Россияне смогут получить пенсионные выплаты раньше того срока, который установлен законом. Однако сделать это можно будет лишь в том случае, если в регионе, где они проживают, был введен режим ЧС. В этом случае им предстоит обратиться в ПФР с соответствующей просьбой.

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