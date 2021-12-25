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Эксперты рассказали о том, что с 1 января грядущего года любой житель РФ сможет получить более 10 тысяч рублей, если добровольно сдаст правоохранителям огнестрельное оружие.

Согласно их словам, размер выплаты не носит фиксированный характер, то есть он может изменяться в зависимости от того, какое именно вооружение принесет россиянин. Кроме того, с будущего года планируется увеличить сумму вознаграждения. К примеру, если сдать полицейским карабин, то можно заработать 10,5 тысячи рублей.

За охотничье ружье правоохранительные органы готовы вознаградить 6 тысячами рублями, за автомат – 12 тысячами, а за гранатомет – 15 тысячами рублями. Специалисты отмечают, что одна из основных задач государства заключается в разоружении обычных граждан, так как многие преступления в стране все еще осуществляются с использованием огнестрела.

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