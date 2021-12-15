Нежелание Запада присоединиться к Договору РСМД вынудит Россию действовать его же методами, что приведет к новой конфронтации, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что Москва сейчас не доверяет Североатлантическому альянсу, ожидая от него агрессивных или провокационных действий. Поэтому если НАТО не захочет следовать требованиях договора о ликвидации ракет малой и средней дальности, РФ будет вынуждена ответить с использованием военных технологий.

В 1987 году ДРСМД заключили президенты СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Тогда это помогло заметно снизить напряженность в отношениях между Союзом и Западом. К 1991 году оба государства уничтожили почти 3000 ракет.

В 2019 году Соединенные Штаты приняли решение о выходе из ДРСМД. Это позволит им разместить на территории Европы вооружение, представляющее серьезную опасность для России.