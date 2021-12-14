Представители Пентагона заявили, что на военной базе Североатлантического альянса «Михаил Когэлничану», расположенной в Румынии, в течение нескольких лет осуществлялась кража авиатоплива.

Василе Дынку, глава румынского оборонного ведомства, попытался объяснить произошедшее. Согласно его словам, речь шла о пункте снабжения, находящемся вне границ американской базы. Поэтому он считает, что случившееся является следствием небрежного отношения к своей работе со стороны военных США, которые оказались недостаточно осведомлены о культуре румын.

В СМИ напоминают, что в конце осени была раскрыта информация о том, что группа румынских преступников смогла за четыре года украсть из авиабазы НАТО дизтопливо на сумму почти два миллиона долларов. Румыны воровали горючее из генераторов, обслуживающих некоторые зоны на военном объекте.