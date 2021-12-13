читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

По позициям Сирийской национальной армии (запрещена на территории РФ) был нанесен мощный удар предположительно со стороны провинции Латакия, пишет портал Avia.Pro. Авторы напоминают, что именно в этом регионе находятся российские военные.

Боевики СНА заявляют, что удар по ним наносился с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» российского производства. Целью атаки был населенный пункт Кафр-Мосс над которым осуществляли разведывательные полеты как беспилотники, так и пилотируемая авиация.

В результате попадания «Искандера» по позициям боевиков 15 человек получили ранения разной степени тяжести. Трое террористов погибли на месте.

Предполагается, что СНА готовила очередное нападение на правительственные силы Сирии. Скорее всего, информация об этом была получена слишком поздно, поэтому пришлось задействовать ОТРК для разительного удара.

Вам может понравиться

Global Times: США проигрывают в торговой войне против Китая

США сами развязали торговую войну против Китая и сами же в ней проигрывают, уверен китайский эксперт Хэ Вэйвэнь. В издании Global Times он изложил свои мысли по этому поводу. Вэйвэнь

Туристы, привитые “Спутником V”, смогут получить “зеленый сертификат” в Израиле

Туристы из России и других стран, сделавшие прививку препаратом «Спутник V», смогут получить в Израиле сертификат о прохождении вакцинации. Для этого им потребуется лишь пройти серологический тест на антитела. Йоэль

Bloomberg: В Кремле уверены, что договориться о нерасширении НАТО не удастся

Кремль практически уверен, что у него не выйдет договориться с Западом о прекращении расширения НАТО и отказе от размещения оружия на Украине, пишет американское издание Bloomberg. Авторы публикации ссылаются на
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 декабря – пасмурно, до -0 °C | город Мытищи: погода, 13 декабря – снег, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 декабря – ясно, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 декабря – небольшой снег, до -2 °C | Королев: погода, 13 декабря – пасмурно, до 1 °C | Подольск: погода, 13 декабря – небольшой снег, до -2 °C | Армавир: погода, 13 декабря – облачно с прояснениями, до 8 °C |