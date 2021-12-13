По позициям Сирийской национальной армии (запрещена на территории РФ) был нанесен мощный удар предположительно со стороны провинции Латакия, пишет портал Avia.Pro. Авторы напоминают, что именно в этом регионе находятся российские военные.

Боевики СНА заявляют, что удар по ним наносился с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» российского производства. Целью атаки был населенный пункт Кафр-Мосс над которым осуществляли разведывательные полеты как беспилотники, так и пилотируемая авиация.

В результате попадания «Искандера» по позициям боевиков 15 человек получили ранения разной степени тяжести. Трое террористов погибли на месте.

Предполагается, что СНА готовила очередное нападение на правительственные силы Сирии. Скорее всего, информация об этом была получена слишком поздно, поэтому пришлось задействовать ОТРК для разительного удара.