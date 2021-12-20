Александр Новиков, российский генерал-майор, отметил, что разработанные в РФ ударные БПЛА «Орион» смогут уничтожить турецкие Bayraktar TB2, если столкнутся с ними в бою.

Один из журналистов спросил у военного во время интервью, удастся ли новому беспилотнику успешно противостоять «Байрактару». В ответ Новиков заявил, что «Орион» сможет сбить любой дрон, а не только турецкие беспилотные летательные аппараты. На видео было также показано, как новая российская боевая машина взлетает и подбивает воздушную цель управляемой ракетой.

Эксперты напоминают, что «Орион» является ударным БПЛА, способным подниматься на высоту до 7 километров и находиться в воздухе до 24 часов. Он может летать со скоростью около 200 км/ч и поднимать боеснаряды до двухсот килограммов. На него можно размещать авиабомбы и ракеты.