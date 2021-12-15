читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Народный артист России Иван Краско заявил, что неочищенные от снега и наледи улицы Петербурга серьезно угрожают жизнь и здоровью горожан, а сам актер каждый день рискует остаться инвалидом.

К снежному кризису в Северной столице привела нерасторопность Смольного, заявил артист в беседе с редакцией «Питер Ньюс». Советский и российский актер считает, что ситуация в Петербурге является «кошмаром», а губернатор Александр Беглов — «сомнительной для города кандидатурой».

«Хреново катастрофически. У меня еще и со зрением проблемы, да и возраст – мне уже 91 год. Поэтому для меня все это опасно, если упадешь, то тазобедренный сустав, и все — инвалид до конца дней», — поделился Иван Краско.

Народный артист России, переживая о своем здоровье и жизни остальных горожан, написал открытое письмо на имя президента страны Владимира Путина. В нем он просил российского лидера повлиять на катастрофическую ситуацию со снегом и льдом в Петербурге, поскольку местные чиновники не реагируют на жалобы жителей.

Российский актер Краско попросил Путина повлиять на Смольный на фоне снежных проблем

Петербуржцы уже вторую неделю пытаются добиться от Александра Беглова решительных действий по решению проблемы со снегом и наледью. Однако градоначальник и подведомственные ему коммунальные службы игнорируют обращения граждан.

То, что петербургская общественность вынуждена просить  помощи в решении коммунальной проблемы у президента, несомненно, является позором для администрации города.

Вам может понравиться

Неспособность Беглова убрать снег с улиц Петербурга увековечили в граффити

Под мостом Бетанкура появилось граффити с изображением губернатора Петербурга Александра Беглова. О новом стрит-арте рассказали участники движения «Петербург – город перемен!» Градоначальник изображен в униформе дворника и в валенках. В

Александр Беглов назвал 6 событий прошедшей недели. Снегопадов и разрывов труб среди них нет

Губернатор не стал акцентировать внимание горожан на действительно волнующих их новостях: он проигнорировал многочисленные порывы труб, горы снега и многочасовые заторы. О шести главных событиях в жизни Санкт-Петербурга поведал подписчикам

Некачественная уборка снега привела к гололедице на дорогах в Петербурге

Ненадлежащая уборка снега в Санкт-Петербурге привела к гололедице на дорогах и свисающим с крыш домов сосулькам. Петербуржцы, опасаясь за свою безопасность и здоровье, просят власти города наконец организовать расчистку улиц.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 декабря – пасмурно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 15 декабря – пасмурно, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 декабря – небольшая облачность, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 декабря – переменная облачность, до -6 °C | Королев: погода, 15 декабря – пасмурно, до 4 °C | Подольск: погода, 15 декабря – пасмурно, до -3 °C | Армавир: погода, 15 декабря – пасмурно, до 10 °C |