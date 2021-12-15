Российский актер Краско попросил Путина повлиять на Смольный на фоне снежных проблем

Народный артист России Иван Краско заявил, что неочищенные от снега и наледи улицы Петербурга серьезно угрожают жизнь и здоровью горожан, а сам актер каждый день рискует остаться инвалидом.

К снежному кризису в Северной столице привела нерасторопность Смольного, заявил артист в беседе с редакцией «Питер Ньюс». Советский и российский актер считает, что ситуация в Петербурге является «кошмаром», а губернатор Александр Беглов — «сомнительной для города кандидатурой».

«Хреново катастрофически. У меня еще и со зрением проблемы, да и возраст – мне уже 91 год. Поэтому для меня все это опасно, если упадешь, то тазобедренный сустав, и все — инвалид до конца дней», — поделился Иван Краско.

Народный артист России, переживая о своем здоровье и жизни остальных горожан, написал открытое письмо на имя президента страны Владимира Путина. В нем он просил российского лидера повлиять на катастрофическую ситуацию со снегом и льдом в Петербурге, поскольку местные чиновники не реагируют на жалобы жителей.

Петербуржцы уже вторую неделю пытаются добиться от Александра Беглова решительных действий по решению проблемы со снегом и наледью. Однако градоначальник и подведомственные ему коммунальные службы игнорируют обращения граждан.

То, что петербургская общественность вынуждена просить помощи в решении коммунальной проблемы у президента, несомненно, является позором для администрации города.