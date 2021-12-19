Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На страницах «Российской газеты» автоэксперты назвали несколько вредных привычек, которые в зимние месяцы могут серьезно навредить транспортному средству.

Специалисты крайне не рекомендуют размораживать стекла, дверные замки и щетки при помощи кипятка или грелок, так как это может привести к образованию трещин на лакокрасочном покрытии или стекле из-за резкого перепада температур. После запуска авто следует вначале прогреть мотор в течение 5-8 минут, чтобы разморозить масло.

Эксперты также не советуют ставить авто на «ручник» в сильные морозы, так как колодки могут попросту примерзнуть к тормозным дискам. Мыть автомобиль зимой следует только в закрытых автомойках, где поддерживается высокая температура. Иначе возможно появление на нем трещин. К последним вредным привычкам относят приспускание покрышек. Некоторые водители считают, что это облегчит выезд из сугробов. Однако в действительности это лишь повысит износ шин и снизит управляемость.

Вам может понравиться

В России создадут приложение для водителей, позволяющее выявлять нарушителей ПДД

В профильном издании Autonews отметили, что уже в будущем году водителям в РФ удастся «штрафовать» нарушителей ПДД, используя специальную мобильную программу. Речь идет о приложении под наименованием «Народный инспектор», которое

Автоэксперт рассказал, почему в моторе машины появляется грязь

Автоэксперт Егор Васильев сообщил о том, почему в двигателе автомобиля появляется грязь. Его слова передаёт издание «Российская газета». Как сообщил Васильев, когда мотор работает, в масле образуются продукты износа. Постепенно
  • Анна
  • 17.12.2021
  • читать 1 минуту

Седан Hyundai Solaris получил нулевой рейтинг в краш-тестах Latin NCAP

Южнокорейскому седану Hyundai Accent, представляющему собой копию Solaris для авторынка Мексики, не удалось пройти краш-тесты независимой организации Latin NCAP, действующей в Южной Америке. Эксперты напоминают, что данная организация проводит тесты
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 декабря – небольшой снег, до -1 °C | город Мытищи: погода, 19 декабря – небольшой снег, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 декабря – пасмурно, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 декабря – переменная облачность, до -11 °C | Королев: погода, 19 декабря – пасмурно, до 0 °C | Подольск: погода, 19 декабря – небольшой снег, до 0 °C | Армавир: погода, 19 декабря – облачно с прояснениями, до 3 °C |