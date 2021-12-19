На страницах «Российской газеты» автоэксперты назвали несколько вредных привычек, которые в зимние месяцы могут серьезно навредить транспортному средству.

Специалисты крайне не рекомендуют размораживать стекла, дверные замки и щетки при помощи кипятка или грелок, так как это может привести к образованию трещин на лакокрасочном покрытии или стекле из-за резкого перепада температур. После запуска авто следует вначале прогреть мотор в течение 5-8 минут, чтобы разморозить масло.

Эксперты также не советуют ставить авто на «ручник» в сильные морозы, так как колодки могут попросту примерзнуть к тормозным дискам. Мыть автомобиль зимой следует только в закрытых автомойках, где поддерживается высокая температура. Иначе возможно появление на нем трещин. К последним вредным привычкам относят приспускание покрышек. Некоторые водители считают, что это облегчит выезд из сугробов. Однако в действительности это лишь повысит износ шин и снизит управляемость.