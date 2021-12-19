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В Сирии и Ливии российские зенитно-ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» сбили не меньше 40 турецких дронов Bayraktar TB2 и ANKA, рассказал Александр Новиков, возглавляющий Первое управление ГУМВС.

Он пояснил, что РФ наблюдает за всеми турецкими беспилотниками в «горячих точках» планеты. В сирийской провинции Идлиб, к примеру, в настоящий момент находится три «Байрактара», которые облетают согласованную территорию. Они находятся под полным контролем российских военных и в случае необходимости могут быть сбиты.

Новиков также заявил, что комплексы «Панцирь-С» являются эффективным оружием против беспилотных аппаратов, поэтому именно они используются для предотвращения или пресечения провокаций.

Эти ЗРПК представляют собой всепогодные средства ПВО, которые могут уничтожать не только беспилотники, но и самолеты и вертолеты. Использование артиллерийского и ракетного вооружения дает им возможность также атаковать наземные цели – бронетехнику и живую силу потенциального противника.

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