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Военнослужащие ВС РФ передали сирийской школьнице Иман Али поздравления с Новым годом от президента России Владимира Путина. Девочка с лета переписывается с российским лидером, которому отправила детские рисунки и благодарность за мир в своей стране.

Президент РФ в своем письме восхитился патриотизмом Иман, написал, что если все дети Сирии рассуждают так же, как она и выражают готовность идти в армию или, как Али, становиться военврачами, то у страны есть великое будущее.

«Дорогая Иман, в наступающем Новом году желаю тебе, твоим родным и близким и, конечно, всем сирийским детям благополучия, мира и исполнения самых заветных желаний, пусть каждый день будет наполнен улыбками, радостью и счастьем!», – написал глава государства.

К школьнице вместе с военными пришли Дед мороз и Снегурочка. Они выполнили ее заветное желание перед Новым годом – организовали посещение госпиталя на российской военной базе «Хмеймим», научили оказывать первую помощь, измерять температуру и делать перевязки.

«Я удивлена, как все здесь чисто, очень приятные врачи, улыбчивые. Дай Бог, чтобы не было больных и не нужно было пить лекарства. Я недавно участвовала в акции для детей, больных раком, и хочу изобрести лекарство от него в виде шоколада без сахара, чтобы никто никогда не болел», – рассказала счастливая школьница.

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