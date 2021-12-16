На полигоне Алакуртти, что под Мурманском, прошли учения арктической мотострелковой бригады российских Вооруженных сил. Главной целью маневров стало использование новейших методик боя в условиях экстремального холода.

Военнослужащие отработали стрельбу из разных видов оружия в движении. Данный навык необходим в реальной боевой обстановке, поэтому ему всегда уделяется пристальное внимание.

Также мотострелки отрабатывали перемещение в собачьих упряжках, которые в подавляющем большинстве случаев оказываются единственным транспортным средством для смены дислокации по глубоким сугробам. Для этой цели применяются хаски, которые официально находятся на балансе подразделений и представляют собой полноценные боевые единицы.

Сообщается, что все задачи, поставленные перед мотострелками, выполнены успешно, несмотря на сложные условия стрельб.