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Истребители Су-30 и Су-27 вылетали на перехват сразу двух самолетов иностранного государства, пытавшихся нарушить границы воздушного пространства РФ, сообщил портал Avia.Pro со ссылкой на «РИА Новости».

Российские самолеты оперативно настигли разведывательные воздушные машины НАТО и отправили предупреждение о недопустимости полетов у границ страны. Они также были вынуждены продемонстрировать вооружение, чтобы заставить неприятеля сменить курс.

На видеозаписи, которую разместил портал, хорошо видно, что истребители подошли к самолетам НАТО на расстояние около сотни метров. Однако и этого хватило, чтобы разведчики вернулись на место постоянной дислокации.

Напомним, что это далеко не первый случай отправки российских боевых самолетов на перехват натовских шпионов. Последние все активнее кружат у границ РФ, вынюхивая обстановку и предпринимая попытки вывести из строя средства радиолокационного обнаружения и ПВО.

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