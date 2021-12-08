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Экипаж эсминца ВМС США Thomas Hudner был шокирован из-за появления в непосредственной близости от корабля российской субмарины проекта «Варшавянка». Подлодка не была видна на радарах и внезапно всплыла, устроив переполох среди американских моряков, пишет портал Avia.Pro.

Авторы отмечают, что причиной паники было не только неожиданное всплытие субмарины, но и наличие на ее борту крылатых ракет «Калибр». Эти боезаряды способны уничтожить даже столь мощный корабль, поэтому беспокойству экипажа не было предела.

Портал напоминает, что инцидент произошел во время очередного обострения ситуации на юго-востоке Украины. В Черном море тогда проводили учения сразу два американских корабля – уже упомянутый Thomas Hudner и ракетный крейсер Monterey. «Варшавянку», которую на Западе прозвали «Черной дырой» за способность незаметно подкрадываться к кораблям и не «светиться» на радарах, заметили уже тогда, когда она вдруг всплыла неподалеку от эскадренного миноносца.

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