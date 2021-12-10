Туристка из России пожаловалась на отдых в отеле с пятью звёздами в Хургаде. Своей историей россиянка поделилась на платформе «Яндекс. Дзен».

Гостиничный комплекс, как рассказала женщина, выполнен со множеством спусков и подъёмов. Однако лифты не всегда работали, и на пляж приходилось идти по крутым лестницам по жаре. Вечером, если хотелось что-то выпить, приходилось подниматься наверх через пять этажей также без лифта.

Россиянка сообщила, что людям, которые приехали на отдых с детьми или имеют проблемы со здоровьем, такие спуски и подъёмы давались непросто.

Также туристка раскритиковала качество номеров, заявив, что отель является примитивным и скучнейшим старьём, где, к тому же, очень грязно. В барах постоянно заканчивается алкоголь. Наливают же его в бумажные стаканчики для мороженого, которые тут же протекают.

Ранее отдохнувшая на Мёртвом море россиянка предупредила, что купаться здесь с порезами и ранками нельзя. Также она отметила, что Мёртвое море очень солёное и маслянистое.