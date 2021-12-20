В ряде СМИ заявляют, что в будущем году граждан РФ ждет очередной неприятный сюрприз в сфере ЖКХ, так как повысится стоимость одной из услуг.

Отмечается, что россиянам придется больше платить за вывоз мусорных отходов. Данная статья расходов уже плотно засела в бюджете жителей России, превратившись в тяжелое дополнение к уже традиционным услугам. Журналисты добавляют, что соответствующие платежи планируется выставлять в виде отдельных квитанций, чтобы не смешивать их с остальными.

Что касается повышения цены за вывоз мусора, то это точно произойдет в Приморье. Ранее местные парламентарии отметили, что региональный оператор терпит значительные убытки с текущими тарифами, поэтому следовало бы намного повысить их. Однако этого удастся избежать путем субсидирования отрасли. Поэтому стоимость услуги увеличится лишь на 4,5%.