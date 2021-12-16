Россия намерена перебросить на Донбасс зенитно-ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», сообщил портал Avia.Pro со ссылкой на источники в ВС Украины. Отмечается, что о передислокации этих ЗРПК пока не знает даже Россия, но в ВСУ владеют всей необходимой информацией.

По мнению авторов публикации, Украина решила приписать РФ переброску «Панцирей» на Донбасс после того, как стало известно о перемещении комплексов в Ростовскую область. Проблема только в том, что Кремль вполне официально, а не на уровне слухов заявил, что не собирается отправлять самопровозглашенным ДНР и ЛНР свое вооружение.

Известно, что республики обращались РФ за помощью, так как искали подходящие для отслеживания и уничтожения БПЛА Bayraktar TB2 комплексы противовоздушной обороны. Однако Россия не имеет права передавать свои вооружения Донбассу и поэтому не собирается пока этого делать.

Если Киев вдруг надумает начать полномасштабное наступление на Донбасс, тогда Москва может и передумать, чтобы защитить своих граждан, живущих на территории ЛНР и ДНР.