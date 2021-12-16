Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия намерена перебросить на Донбасс зенитно-ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», сообщил портал Avia.Pro со ссылкой на источники в ВС Украины. Отмечается, что о передислокации этих ЗРПК пока не знает даже Россия, но в ВСУ владеют всей необходимой информацией.

По мнению авторов публикации, Украина решила приписать РФ переброску «Панцирей» на Донбасс после того, как стало известно о перемещении комплексов в Ростовскую область. Проблема только в том, что Кремль вполне официально, а не на уровне слухов заявил, что не собирается отправлять самопровозглашенным ДНР и ЛНР свое вооружение.

Известно, что республики обращались РФ за помощью, так как искали подходящие для отслеживания и уничтожения БПЛА Bayraktar TB2 комплексы противовоздушной обороны. Однако Россия не имеет права передавать свои вооружения Донбассу и поэтому не собирается пока этого делать.

Если Киев вдруг надумает начать полномасштабное наступление на Донбасс, тогда Москва может и передумать, чтобы защитить своих граждан, живущих на территории ЛНР и ДНР.

Вам может понравиться

Экс-глава офиса Зеленского считает его неудачной пародией на Путина

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Богдан сравнил поведение лидеров России и Украины. Богдан принял участие в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Видеозапись их беседы была выложена на YouTube-канале «В гостях у
  • Анна
  • 15.12.2021
  • читать 1 минуту

Кедми: Россия вышла на принципиально новый внешнеполитический уровень

Если раньше Россия лишь слабо протестовала при появлении нового участника НАТО непосредственно у своих границ, то сейчас она четко и открыто требует прекращения расширения Альянса. Это выход на принципиально новый

Генерал Картаполов: Россия будет воевать с Украиной “быстро и безболезненно”

Киев может выставить на гипотетическую войну с Россией только старые ржавые танки и поэтому уверен, что и Москва будет с ним воевать точно таким же оружием. Однако если боевые действия
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 декабря – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи: погода, 16 декабря – небольшой снег, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 декабря – небольшая облачность, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 декабря – переменная облачность, до -8 °C | Королев: погода, 16 декабря – переменная облачность, до 4 °C | Подольск: погода, 16 декабря – небольшой снег, до 0 °C | Армавир: погода, 16 декабря – переменная облачность, до 10 °C |