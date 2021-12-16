США уже один раз задействовали над Черным морем свой истребитель F-35, однако сейчас у этих самолетов начнутся серьезные неприятности, пишет портал Avia.Pro. Модернизированные российские комплексы С-300ПМ-2 смогут легко обнаруживать, незаметно сопровождать, а в случае необходимости – и уничтожать переоцененные «летающие компьютеры».

Авторы пояснили, что в настоящий момент на побережье Черного моря РФ использует лишь ЗРК С-300 «Фаворит». США отлично знают это. Как и то, что эти зенитно-ракетные комплексы не могут обнаруживать стелс-самолеты. Появление обновленных систем ПВО станет для них весьма неприятным сюрпризом.

Американские истребители не смогут отличить устаревшие комплексы «Фаворит» от новейших С-300ПМ-2, поэтому будут вести себя традиционно нагло и уверенно. Однако как только они появятся в зоне обнаружения, составляющей 200–250 километров, ЗРК моментально их обнаружат и возьмут на сопровождение. В случае малейшей попытки нарушить границы воздушного пространства РФ либо устроить провокацию против России комплекс нанесет по истребителям удар.

Появление в распоряжении РФ комплексов С-300ПМ-2 станет решением многих проблем. Но самое главное их преимущество – это возможность прекратить провокационные полеты F-35 и разведывательной авиации США над Черным морем.