РФ предлагает Соединенным Штатам внести в проект договора по гарантиям безопасности пункт о принципе невозможности развязывания ядерной войны. Также российская сторона требует полностью исключить возможность боевых действий на территориях Восточной Европы, включая Украину, Центральной Азии и Закавказья.

В готовящейся преамбуле к проекту договора говорится, что Россия, США и другие страны должны прилагать все возможные усилия для недопущения любых вооруженных столкновений. Если же война все же начнется, стороны обязаны исключить использование ядерного оружия. В войне с его применением победителей не может быть по умолчанию.

Страны, которые подпишут договор, подтверждают обязательство ни в коем случае не задействовать ядерное оружие, а также предпринимают меры, направленные на уменьшение рисков атомной войны. Авторы преамбулы ссылаются на соглашения, подписанные ранее, в том числе и на договор между Советским Союзом и Соединенными Штатами за 1971 год.