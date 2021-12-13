В ответ на провокацию Киева у Керченского пролива с использованием корабля управления «Донбасс» Россия полностью перекрыла доступ украинских судов в Азовское море. Сделала она это абсолютно на законных основаниях, так как в акватории начались крупные военно-морские маневры.

РФ перекрыла целый ряд зон, в которых намечается проведение учений с боевыми стрельбами из артиллерийских орудий. Это означает, что она не несет никакой ответственности за корабли, которые окажутся в этих самых зонах и случайно попадут под огонь.

При этом оказалась перекрыта практически вся акватория Азовского моря, поэтому попасть в нее не смогут не только военные, но и гражданские суда. По мнению экспертов портала Avia.Pro, такое решение России является абсолютно верным. Вполне вероятно, что оно отобьет у Киева желание устраивать провокации и пытаться прорваться сквозь границы территориальных вод РФ.