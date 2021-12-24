Россия «провоцирует» возобновление конфликта на Донбассе, чтобы «инсценировать» уничтожение украинского беспилотника Bayraktar TB2 и получить новые заказы на свое оружие на мировом рынке, рассказало издание Napalm Inform.

Свою странную позицию авторы публикации, перевод которой представил портал “Военное дело”, объяснили «неудачами» российских ЗРПК «Панцирь-С1» в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе. Эти комплексы якобы не сумели там справиться с «Байрактарами» и поэтому Россия намерена устроить реванш на Украине.

Она уже модернизировала ЗРПК, оснастив их специальными ракетами для уничтожения беспилотников и готова ринуться в бой, пишут журналисты. При этом обновление вряд ли было таким уж глубоким, так как у Москвы банально не хватало времени.

Именно поэтому, уверены эксперты, РФ намеревается привезти на Донбасс обломки «Байрактара» и заявить что он был сбит комплексом «Панцирь-С1М». Именно для этого она сейчас стягивает силы на Украину и готовит полномасштабное нападение. Оно позволит «захватить Украину», а также вернуть ЗРПК репутацию, потерянную в Ливии и Сирии.