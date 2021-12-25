Россия перебросила на границу с Украиной в Крыму целый дивизион зенитно-ракетных комплексов «Бук-М3», пишет портал Avia.Pro. Авторы ссылаются на появившиеся в Сети видеозаписи с эшелонами этих ЗРК.

Отмечается, что Россия и раньше намеревалась развернуть на Крымском полуострове комплексы «Бук-М3» для защиты от возможных атак с воздуха. Однако это планировалось сделать гораздо позднее. Скорее всего, сроки были изменены из-за появления новых потенциальных угроз.

Напомним, что «Бук-М3» предназначен для отражения массированного нападения с воздуха. Особенно хорошо он справляется с уничтожением беспилотных аппаратов ударного типа. В том числе, и с турецкими «Байрактарами», которые все чаще задействует на Донбассе Украина. При этом по дальности поражения целей он уступает другим комплексам.