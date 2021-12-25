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Россия отводит войска от границы с Украиной, пишет портал Avia.Pro со ссылкой на турецкое издание Sozcu. Речь идет о 10 тысячах военнослужащих, которые вернулись в расположения своих частей с полигонов и из полевых лагерей, находящихся в 100–400 километрах от украинских рубежей.

Турецкие эксперты отмечают, что отвод 10 тысяч бойцов позитивно повлияет на ситуацию в регионе. Вполне вероятно, что он даже прекратит истерику на Западе, которая длится уже второй месяц подряд.

Скорее всего, в ближайшее время отвод войск продолжится и спустя пару недель все военнослужащие окажутся в частях постоянной дислокации.

Россия изначально заявляла, что перемещение подразделений к границам – это лишь учения. Однако Запад успел раздуть из них чуть ли не подготовку к Третьей мировой войне.

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