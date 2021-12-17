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Россия будет вынуждена атаковать военные базы НАТО, которые появятся на Украине в случае дальнейшего расширения Североатлантического альянса. Такое заявление сделал военный эксперт Виктор Литовкин в интервью катарскому изданию Al Jazeera.

Аналитик пояснил, что нынешняя антироссийская истерика ставит перед собой цель подвести войска НАТО как можно ближе к границам РФ. Не исключено, что базы США и Альянса появятся на Украине, что означает появление в непосредственной близости от России стратегических бомбардировщиков с ядерными ракетами.

РФ не столь наивна, чтобы верить в россказни НАТО о том, что он выполняет исключительно оборонительные функции. Войны, развязанные блоком в Ливии и Сирии, в Ираке и Афганистане, в Югославии и Сомали говорят совсем об обратном. Поэтому Россия будет защищаться и делать это максимально жестко.

Литовкин также отметил, что Россия в обязательном порядке проведет операцию принуждения Украины к миру, если Киеву вздумается начать наступление на самопровозглашенные ЛНР и ДНР. Она может признать независимость республик Донбасса и взять их под свою защиту.

Если НАТО станет упорствовать и разместит на Украине свои базы, по ним будут нанесены мощные ракетные удары, уверен Литовкин.

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