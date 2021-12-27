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Если верить западным изданиям, которые регулярно подсчитывают российских солдат на границе с Украиной, сейчас там размещено 122 тысячи человек. Однако в случае вооруженного столкновения Москва может в минимальные сроки увеличить эту группировку почти втрое, сообщило издание Avia.Pro.

По словам авторов публикации, численность подразделений может увеличиться до 350 тысяч военнослужащих. Такая возможность обеспечивается грамотно продуманной логистикой. РФ быстро осуществляет переброску своих войск с использованием военно-транспортных самолетов и железнодорожных эшелонов.

Портал ссылается на американскую оборонно-разведывательную компанию Janes, которая в прошлом месяце и начала эпопею с «нападением России» на Украину, не прекращающуюся до сих пор. Эксперты отмечают, что РФ уже отвела 10 тысяч военных от границы, но вместо них перебросила новые силы, гораздо большие по численности.

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