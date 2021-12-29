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Норвегия, которая разрешила размещение войск на своей территории, сама подставила себя под возможный удар российских крылатых ракет Х-35, сообщает портал Avia.Pro. Северная страна, которая долго сопротивлялась антироссийской истерии Запада, сейчас устраивает провокации против РФ, чем создает проблемы себе самой.

Эксперты отмечают, что российские ракеты Х-35 вполне способны стереть с лица земли такие города, как Верде или Киркенес. Также они камня на камне не оставят от натовских военных объектов в северной части Норвегии.

В ответ на размещение в этой стране американских радиолокационных станций Globus III Москва развернула всего в 65 километрах от Киркенеса модифицированные ракеты Х-35УЭ6 с дальностью поражения целей до 260 км. Этого вполне достаточно, чтобы покрыть большую часть территории соседней страны, которая слишком уж активно взялась за провокационные действия.

По мнению экспертов, РФ продолжит размещать эти ракеты и в других приграничных регионах, что заставит Североатлантический альянс чувствовать себя неуютно.

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