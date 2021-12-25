Страстное желание Европы перейти на альтернативные источники энергии посреди зимы приведет к тому, что она просто замерзнет, пишет информационное агентство РИА Новости. Так издание прокомментировало остановку Германией сразу трех атомных электростанций из шести.

Авторы публикации отмечают, что запасы газа в подземных хранилищах ФРГ опустились до рекордного значения за последние 5 лет. Кроме того, стремительно растущие цены на газ подняли и стоимость электроэнергии. В настоящий момент мегаватт-час стоит 430 долларов, что на 350 процентов больше, чем в конце прошлого года.

Германия совершает огромную ошибку, закрывая атомные электростанции. Из-за морозов ей придется перейти на уголь, который существенно превосходит атомную энергетику по вредным выбросам.

Но не только у Германии возникли серьезные проблемы в энергетической сфере. Так, во Франции внезапно вышла из строя АЭС Civaux, что привело к непредвиденной потере 5 гигаватт электричества.

При всем этом Европа продолжает упорно обвинять Россию в «манипуляциях» на энергетическом рынке. Чем скорее она поймет и исправит собственные ошибки, тем комфортнее будет зима для граждан ЕС, уверены эксперты.