читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Страстное желание Европы перейти на альтернативные источники энергии посреди зимы приведет к тому, что она просто замерзнет, пишет информационное агентство РИА Новости. Так издание прокомментировало остановку Германией сразу трех атомных электростанций из шести.

Авторы публикации отмечают, что запасы газа в подземных хранилищах ФРГ опустились до рекордного значения за последние 5 лет. Кроме того, стремительно растущие цены на газ подняли и стоимость электроэнергии. В настоящий момент мегаватт-час стоит 430 долларов, что на 350 процентов больше, чем в конце прошлого года.

Германия совершает огромную ошибку, закрывая атомные электростанции. Из-за морозов ей придется перейти на уголь, который существенно превосходит атомную энергетику по вредным выбросам.

Но не только у Германии возникли серьезные проблемы в энергетической сфере. Так, во Франции внезапно вышла из строя АЭС Civaux, что привело к непредвиденной потере 5 гигаватт электричества.

При всем этом Европа продолжает упорно обвинять Россию в «манипуляциях» на энергетическом рынке. Чем скорее она поймет и исправит собственные ошибки, тем комфортнее будет зима для граждан ЕС, уверены эксперты.

Вам может понравиться

У российских рубежей замечен засекреченный разведывательный самолет США

Всего в 60 километрах от границы воздушного пространства России в Крыму появился секретный разведывательный самолет ВВС США Bombardier Challenger 650 A.R.T.E.M.I.S. Сообщил об этом портал Avia.Pro, ссылающийся на мониторинговые сервисы.

Хуаньцю шибао: Россия выдвинула НАТО ультиматум, понимая, что США не ввяжутся в войну в Европе

США согласились начать переговоры по российским проектам по безопасности и это можно назвать хорошим знаком, пишет китайское издание «Хуаньцю шибао». Автор публикации Чжан Сун уверен, что хотя диалог будет долгим

Глава МИД Люксембурга осудил возможные экономические санкции в отношении России

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн высказался насчёт возможных новых санкций в отношении России. Об этом сообщает издание РИА Новости. Как сообщается, в Берлине состоялся брифинг, во время которого Ассельборн высказался
  • Анна
  • 22.12.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 декабря – переменная облачность, до -16 °C | город Мытищи: погода, 25 декабря – снег, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 декабря – облачно с прояснениями, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 декабря – небольшой снег, до -8 °C | Королев: погода, 25 декабря – снег, до -3 °C | Подольск: погода, 25 декабря – небольшой снег, до -5 °C | Армавир: погода, 25 декабря – небольшой снег, до 0 °C |