Специалисты Роскачества изучили 53% рынка консервов сайры и определили, что многие изготовители применяют менее дорогие разновидности рыб вместо сайры, например, сардины и сельдь.

Согласно их словам, замену производят из-за дешевизны подделки. Причина в том, что сайра стоит почти в 7 раз дороже сардин. Минимальная стоимость консервированной сайры, в которой она действительно имеется, составляет 44,4 рубля за сто грамм. При этом многие торговые сети РФ продолжают приобретать некачественную продукцию.

Представители ведомства отмечают, что лишь у 8 брендов удалось найти настоящую сайру в консервах, а именно:

«Азбука моря»,

«Владимирский консервный завод»,

«Доброфлот»,

«Капитан Вкусов»,

«КитБай»,

«Мамоновский»,

«5 морей»,

«Примрыбснаб».

В СМИ сообщают, что работники ведомства уже отправили заявление в Генпрокуратуру страны с требованием наказать недобросовестных изготовителей консервов.