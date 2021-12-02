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Специалисты Роскачества изучили 53% рынка консервов сайры и определили, что многие изготовители применяют менее дорогие разновидности рыб вместо сайры, например, сардины и сельдь.

Согласно их словам, замену производят из-за дешевизны подделки. Причина в том, что сайра стоит почти в 7 раз дороже сардин. Минимальная стоимость консервированной сайры, в которой она действительно имеется, составляет 44,4 рубля за сто грамм. При этом многие торговые сети РФ продолжают приобретать некачественную продукцию.

Представители ведомства отмечают, что лишь у 8 брендов удалось найти настоящую сайру в консервах, а именно:

  • «Азбука моря»,
  • «Владимирский консервный завод»,
  • «Доброфлот»,
  • «Капитан Вкусов»,
  • «КитБай»,
  • «Мамоновский»,
  • «5 морей»,
  • «Примрыбснаб».

В СМИ сообщают, что работники ведомства уже отправили заявление в Генпрокуратуру страны с требованием наказать недобросовестных изготовителей консервов.

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