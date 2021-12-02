Специалисты Роскачества изучили 53% рынка консервов сайры и определили, что многие изготовители применяют менее дорогие разновидности рыб вместо сайры, например, сардины и сельдь.
Согласно их словам, замену производят из-за дешевизны подделки. Причина в том, что сайра стоит почти в 7 раз дороже сардин. Минимальная стоимость консервированной сайры, в которой она действительно имеется, составляет 44,4 рубля за сто грамм. При этом многие торговые сети РФ продолжают приобретать некачественную продукцию.
Представители ведомства отмечают, что лишь у 8 брендов удалось найти настоящую сайру в консервах, а именно:
- «Азбука моря»,
- «Владимирский консервный завод»,
- «Доброфлот»,
- «Капитан Вкусов»,
- «КитБай»,
- «Мамоновский»,
- «5 морей»,
- «Примрыбснаб».
В СМИ сообщают, что работники ведомства уже отправили заявление в Генпрокуратуру страны с требованием наказать недобросовестных изготовителей консервов.